الدوري المصري... ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يفتتح نادي الزمالك حامل اللقب مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022، حين يلاقي إنبي، مساء الثلاثاء.



ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد من الدوري المصري، والتتويج به للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما حصل عليه في الموسم الماضي، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

ويحل الزمالك ضيفا على إنبي، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات الدوري المصري لأول مرة بشكل كامل بتقنية "HD"، وذلك عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

يُذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022 انطلق الإثنين، من خلال الفوز الذي حققه البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.