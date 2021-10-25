شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن جاهزية لاعبيه للجونة ويخوض مرانه الأخير بالبحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سيراميكا مرانه الأخير عصر اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الأولى من بطولة الدورى، والمقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من المسابقة.

وعنونت الصفحة الرسمية لناد سيراميكا الصور الخاصة بالمران الأخير في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قائلة: "جـاهزون لانطلاق الدوري أمام الجونة".

وضمت قائمة سيراميكا للقاء، 23 لاعبا هم: حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو - حمزة معوض ، خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم ، خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - جمال السعيد - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - ايفانز منساه - بلال السعيدني - مصطفى ميسي ، خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، برنامجًا تدريبيًّا قويًّا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري، حيث يسعى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.

واختتم الفريق مباريات الودية بمبارتين الثلاثاء الماضي، حيث حقق فوزا مهما على نظيره المريخ السوداني بهدف دون رد، في المباراة الودية الأخيرة، استعدادا لمنافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، والمقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري، وسجل هدف سيراميكا، واللقاء الوحيد، باسم مرسى مهاجم الفريق المنضم حديثا من مصر المقاصة.

وفي نفس اليوم، تعادل سيراميكا مع أهلى بني غازي بدون أهداف في المباراة الودية الأولى، ليبدأ الفريق تدريباته الجماعية استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الجونة.