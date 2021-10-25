شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلم تقريرا عن الإسماعيلي "في زمن طلعت يوسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على تقرير من محللي الأداء في الفريق عن نتائج ومستوى فريق الإسماعيلي تحت قيادة مدربه طلعت يوسف منذ توليه مسئولية تدريب الدراويش قبل ما يقرب من 45 يوماً وتحديداً منذ يوم 12 سبتمبر الماضي.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء بعد غد، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وتسلم المدير الفني للأهلي تقريرا عن أداء الإسماعيلي ومبارياته الودية وخطة لعبه في "زمن طلعت يوسف" بخلاف التقرير الأخر عن فريق الأسماعيلي ونتائجه ولقطات من بعض مبارياته في الموسم الماضي قبل تولي طلعت يوسف تدريب الفريق.

ويرغب موسيماني في "حفظ" طريقة طلعت يوسف في إدارة المباريات من أجل مواجهته حتى وأن غاب المدير الفني للإسماعيلي عن الظهور في مباراة الفريقين المرتقبة بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخراً حيث سيُدير الأسماعيلي فنياً أمام الأهلي حمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الفريق لكن طلعت يوسف هو من سيضع خطة وطريقة لعب الأسماعيلي أمام الأهلي بكل تأكيد.