شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. عبد المنصف أكثر لاعب في العالم يخوض 26 موسما متتاليا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري، رقما قياسيا بالمشاركة في أكثر عدد من النسخ في بطولة الدورى عبر التاريخ بعد مشاركته أمام سموحة، في المباراة التي تجمعهما حاليا، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وحقق أوسة إنجازا تاريخيا، بعدما أصبح أكثر لاعب في العالم يشارك في 26 موسما متتاليا في بطولة الدوري، وهي المسابقة المحلية الأولى لجميع البلدان التي تمارس كرة القدم.

وعادل حارس مرمى الاتحاد السكندري برقمه المنتظر، اللاعب الأرجنتيني المخضرم هوجو جاتي في الدوري الأرجنتيني والذي شارك في 26 موسما، ليكونا الثنائي على عرش الأكثر خوضا للمواسم في الدورى في تاريخ كرة القدم.

ودخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية بعدما تخطي حارس زعيم الثغر، كلا من، الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما، والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم الشياطين الحمر، والذى لعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما.

وكانت أول مشاركة لـ"أوسة" في الدوري الممتاز موسم 1996-1997 مع مزارع دينا ولعب له لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسما، وبعده انضم إلى صفوف نادي الجونة وشارك لمدة موسمين وبعدها رحل إلى صفوف إنبي ولعب له لمدة 5 مواسم، وكانت محطته الماضية مع وادي دجلة واستمر معهم 4 مواسم، والموسم المقبل سيكون الأول له مع الاتحاد السكندري والـ26 في تاريخه.

وابتعد محمد عبد المنصف صاحب الـ44 عاما عن حسام حسن، المدير الفنى الحالى لفريقه ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، صاحب الـ22 موسما بالدوري.

ويعد "أوسة" أكبر لاعبى الدورى الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 44 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كل من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمد عبد السلام صبرى رحيل، داميون لوى، وفي الوسط: سعيدو صنبورى، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، أحمد نبيل مانجا، والهجوم: أحمد على، ومورو سيلفو.