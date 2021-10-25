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انطلاق مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، في المباراة التي تجمعهما حاليا، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كل من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمد عبد السلام صبرى رحيل، داميون لوى، وفي الوسط: سعيدو صنبورى، خالد الغندور، أحمد عادل ، أحمد نبيل مانجا، والهجوم: أحمد على، ومورو سيلفو.

بينما ضمت تشكيلة سموحه كل من: حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: أحمد بيكهام، رجب نبيل، شريف رضا، محمد شكري، وفي الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، صديق كالابا، والهجوم: مروان حمدي، حسين فيصل.

وجمع ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري في بطولة ، 18 لقاء، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري في 5 مواجهات على مدار الدوري المصري، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة في مواجهة ديربي الإسكندرية ببطولة الدوري المصري في 5 لقاءات على مدار التاريخ.

وسيطر التعادل على مواجهات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة من قبل في 9 مناسبات، كان أخرها التعادل المثير بين الفريقين بهدفين لكل فريق في الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز الموسم الماضى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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