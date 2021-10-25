شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، في المباراة التي تجمعهما حاليا، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كل من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمد عبد السلام صبرى رحيل، داميون لوى، وفي الوسط: سعيدو صنبورى، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، أحمد نبيل مانجا، والهجوم: أحمد على، ومورو سيلفو.

بينما ضمت تشكيلة سموحه كل من: حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: أحمد بيكهام، رجب نبيل، شريف رضا، محمد شكري، وفي الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، صديق كالابا، والهجوم: مروان حمدي، حسين فيصل.

وجمع ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، 18 لقاء، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري في 5 مواجهات على مدار الدوري المصري، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة في مواجهة ديربي الإسكندرية ببطولة الدوري المصري في 5 لقاءات على مدار التاريخ.

وسيطر التعادل على مواجهات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة من قبل في 9 مناسبات، كان أخرها التعادل المثير بين الفريقين بهدفين لكل فريق في الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز الموسم الماضى.