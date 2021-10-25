شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الطلائع بثلاثية ويحقق أول ثلاث نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البنك الأهلى من تحقيق أولى انتصاراته بالدورى بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت في افتتاحية الدورى للموسم الجديد .

تقدم موسى دياوارا بالهدف الأول للبنك الأهلى في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد هلال الهدف الثانى في الدقيقة 80 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليقتنص أبناء خالد جلال أول ثلاث نقاط في المسابقة ، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند صفر من النقاط .

جاءت المباراة سريعة من جانب الفريقين من الدقيقة الأولى وحاول لاعبو طلائع الجيش إدراك هدف التعادل بعد تقدم البنك الأهلى في الدقائق الأولى دون جدوى ، وفى الشوط الثانى استطاع خالد جلال تنظيم صفوفه واجرى عدد من التغييرات التي نجحت في الإستحواذ على الكرة في منطقة وسط الوسط حتى نجح البديل محمد هلال من إحراز هدفين لفريقه.