شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قائمة المرشحين بانتخابات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بانتخابات النادى الإسماعيلي والمقرر انعقادها نهاية أكتوبر الجارى، ولم تشهد قائمة المرشحين أى استبعاد سواء على مقعد الرئاسة أو العضوية أو نائب الرئيس أوأمين الصندوق.

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى بعدما تولى إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الحالى المنصب منذ 2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلى الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات القادمة نحو 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادى لأربع سنوات.