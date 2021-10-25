الامارات | إيقاف إسماعيل الحمادي وتعريمه 50 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إسماعيل الحمادي وتعريمه 50 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي ، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة ، وحسن الشيباني ، وعبدالله الحمادي ، وسلمان الطويل ، أعضاء اللجنة ، وشادي مدحت مقرراً.



وأطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة خورفكان وبني ياس في الجولة الماضية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ، وقررت إيقاف إسماعيل سالم إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان مباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

وأطلعت كذلك علي تقرير حكم مباراة الوحدة والإمارات في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة ، وقررت إيقاف عمار محمد محمود معاذ مدرب حراس نادي الوحدة مباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم لمحاولته الإعتداء على حكم المباراة ، وعاقبت نادي عجمان بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات ، وذلك لتأخره في إدخال فحوصات اللاعبين والإداريين على النظام الإلكتروني في الوقت المحدد لذلك.

ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي دبا الحصن لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات ، وذلك لتأخر إدخاله فحوصات ثلاثة لاعبين على النظام الإلكتروني ، وذلك في مسابقة دوري كرة الصالات.

وأعتمدت اللجنة نتيجة مباراة نادي جلف أف سي أمام نادي شباب الأهلي دبي في دوري الشباب تحت 21 عاماً ، بخسارة نادي جلف أف سي للمباراة بنتيجة ( 6 – 0 ) ، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة ، وفرضت على النادي ذاته غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم لتأخر نزول فريقه لمدة ثمانية دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

وعاقبت طارق سعيد عبده مدرب فريق نادي الوحدة بعقوبة لفت النظر وتغريمه مبلغ وقدره ألف درهم للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً ، ووجهت اللجنة عقوبتين بالإنذار وعقوبة لفت النظر لنادي عجمان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقات دوري الناشئين تحت 16 عاماً ، ودوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ) ، ودوري الأشبال تحت 13 عاماً (أ).

وأعتمدت اللجنة نتيجة مباراة نادي دبا الحصن أمام نادي مسافي في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ج) ، بخسارة دبا الحصن للمباراة بنتيجة ( 6 – 0 ) لتناقص عدد لاعبيه ستة لاعبين أثناء سير المباراة، وعاقبت النادي ذاته بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك لتأخره في إدخال نتيجة فحص مشرف الفريق بعد الوقت المحدد ، كما عاقبت ناديي مسافي والنصر لنفس المخالفة ، بينما وجهت عقوبة الإنذار لنادي دبا الحصن لمخالفته تعاميم تنظيم بروتوكول العمليات لمسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2021/2022 ، بإدخاله فحوصات لعدد 8 لاعبين فقط بدلاً من 9 لاعبين.

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