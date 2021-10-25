الانتصار رقم 200 .. كلوب يحقق رقما قياسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

كسر الألماني يورغن كلوب رقما قياسيًا جديدا خلال مسيرته التدريبية المذهلة مع نادي ليفربول الإنكليزي بعد الفوز على نادي مانشستر يونايتد أمس الأحد بخماسية نظيفة، كأسرع مدرب يصل للانتصار رقم 200 في تاريخ النادي.



وسلط الإعلام الضوء على النجم العربي محمد صلاح بعد تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك"، حيث كان كلوب الوجه الآخر من "عملة الانتصار" حيث أثبت فكريا تكتيكيا عاليًا لم يسمع للـ"شياطين الحمر" من خلاله بالتنفس في الملعب.

​وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس: "لم أتوقع النتيجة، ما فعلناه بآخر ثلث باللقاء كان رائعًا".

ورد على سؤال جوال شعوره حول أن هذا أكبر فوز يحققه ليفربول في نلعب الـ"أولدترافورد" منذ قرن تقريبًا قال كلوب: "نعم هذا رائع، ولكن يجب ألّا نبالغ بالاحتفال احترامًا للخصم".

​وأظهر كلوب تواضعًا منقطع النظير عندما رد على سؤال الصحفي حول شعوره حيال كسره الرقم القياسي المذكور: "هذا رائع ولكن لا أريد التكلم عن ذلك، يوجد لدي هزائم لا أريد التفكير بها أيضًا، اليوم فزنا وسنحتفل، سأفكر في ذلك حينما أشرب البيرة".