جورجينا تدعم رونالدو بعد الإهانة أمام محمد صلاح وليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

دعمت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، صديقها البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد الهزيمة الكبيرة التي مُني بها فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول (0-5) أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، نشرت جورجينا صورة لرونالدو، من مواجهة فريقه أمام ليفربول مع رمز لقلب تعبيراً عن حبها له "في السراء والضراء".

وكان حكم المباراة أنتوني تايلور، قد ألغى هدفاً لرونالدو سجله في الدقيقة 52 بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

وشهدت المباراة تألق النجم العربي المصري محمد صلاح، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" تاريخية هي الأولى له في مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى صناعة الهدف الأول "للريدز".

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.