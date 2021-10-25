شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة الاتحاد وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان للاتحاد السكندرى وسموحة تشكيلة فريقهما التي ستخوض المباراة فيما بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدورى فى ديربى الإسكندرية.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كل من:-

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى

الدفاع : السيد سالم – محمد عبد السلام – صبرى رحيل – مورو سيلفو

الوسط : سعيدو صنبورى – خالد الغندور – أحمد عادل ميسى – أحمد نبيل مانجا

الهجوم : أحمد على – داميون لوى

بينما ضمت تشكيلة سموحه كل من :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد بيكهام – رجب نبيل – شريف رضا – محمد شكرى

خط الوسط : عبد الرحمن عامر – محمد كناريا – عبد الكبير الوادى – صديق كالابا

خط الهجوم : مروان حمدى – حسين فيصل