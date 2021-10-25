شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. الإسماعيلي يستعد للمشاركة فى النسخة الـ 59 للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت النسخة 63 من الدوري المصري اليوم الإثنين، حاملة معها المتعة والإثارة والمنافسة القوية بين جميع الفرق التى تختلف أهدافها من المسابقة المحلية، بين منافسة شرسة على اللقب، والرغبة في إثبات الذات، والابتعاد عن منطقة الخطر ووضع قدماً بين كبار الدوري.

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة الإسماعيلي مع الأهلى بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز ، ورصد الموقع الرسمى للإسماعيلى أرقام خاصة عن الدراويش قبل انطلاق الدورى الممتاز …

” الدورى العام ”

الإسماعيلى واجه 68 فريقا خلال المسابقة من أصل 72 ليس من بينهم ” مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس “…

لعب 1504 مباراة فاز 662 تعادل 482 خسر 360 له 2052 هدفًا عليه 1442 هدفًا نقاط 2162 كلين شيت 602 مباراة

داخل ملعبه 749 مباراة فاز 431 تعادل 210 خسر 108 له 1208 هدفًا عليه 589 هدفًا كلين شيت 351 مباراة

خارج ملعبه 748 مباراة فاز 229 تعادل 271 خسر 248 له 835 هدفًا عليه 843 هدفًا كلين شيت 249 مباراة

مباريات فاصلة 7 مباريات فاز 2 تعادل 1 خسر 4 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراتين

أحرز الأهداف فى 1092 مباراة وفشل فى أحرز أى هدفًا فى 412 مباراة..

-حصل على المركز الـ 1 والـ 2 ..

موسم 66 / 67 .. الأول

موسم 90 / 91 .. الأول

موسم 2001 / 2002 .. الأول

موسم 64 / 65 .. الثانى

موسم 91 / 92 .. الثانى

موسم 93 / 94 .. الثانى

موسم 99 / 2000 .. الثانى

موسم 2007 / 2008 .. الثانى

موسم 2008 / 2009 .. الثانى

موسم 2017 / 2018 .. الثانى

-أكثر فوزًا ..

موسم 90 / 91 .. 20 مباراة

موسم 2001 / 2002 .. 20 مباراة

موسم 2006 / 2007 .. 20 مباراة

موسم 2008 / 2009 .. 20 مباراة

موسم 74 / 75 .. 19 مباراة

موسم 2017 / 2018 .. 19 مباراة

-أكثر تعادلًا ..

موسم 2014 / 2015 .. 19 مباراة

موسم 2016 / 2017 .. 18 مباراة

-أكثر هزيمة ..

موسم 2019 / 2020 .. 15 مباراة

موسم 2020 / 2021 .. 13 مباراة

موسم 52 / 53 .. 11 مباراة

موسم 2005 / 2006 .. 11 مباراة

موسم 2015 / 2016 .. 11 مباراة

موسم 2018 / 2019 .. 11 مباراة

-أقل فوزًا ..

موسم 57 / 58 .. مباراة واحدة

-أقل تعادلًا ..

موسم 64 / 65 .. مباراتين

موسم 52 / 53 .. 3 مباريات

موسم 99 / 2000 .. 3 مباريات

موسم 2005 / 2006 .. 3 مباريات

موسم 2008 / 2009 .. 3 مباريات

-أقل هزيمة ..

موسم 2001 / 2002 .. بدون هزيمة

موسم 66 / 67 .. مباراة

موسم 90 / 91 .. مباراتين

موسم 91 / 92 .. مباراتين

-هداف الدورى من الإسماعيلى 10 لاعبين ..

عوض عبد الرحمن 12 هدفًا موسم 50 / 51 بالتساوى مع السيد الضظوى لاعب المصرى

صلاح أبو جريشة 13 هدفًا موسم 55 / 56

على أبو جريشة 15 هدفًا موسم 66 / 67

أسامه خليل 18 هدفًا موسم 75 / 76 بعد إلغاء هدفين فى شباك الشرطة بسبب عدم إعتماد نتائج الأخير خلال منافسات الدور الثانى

محمد حازم 11 هدفًا موسم 84 / 85

محمد حازم 11 هدفًا موسم 85 / 86

عماد سليمان 11 هدفًا موسم 86 / 87

بشير عبد الصمد 15 هدفًا موسم 93 / 94 بالتساوى مع أحمد الكأس لاعب الأوليمبى

محمد صلاح أبو جريشة 14 هدفًا موسم 95 / 96

جون أوتاكا برصيد 17 هدفًا موسم 99 / 2000

جون آنطوى 11 هدفًا موسم 2013 / 2014