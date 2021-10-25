شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق محمد ومطيع فخر الدين يقدما أوراق الترشح على رئاسة اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مرزوق محمد، ومطيع فخر الدين بأوراق ترشحهما على رئاسة اتحاد الجودو، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح في الانتخابات يوم السبت المقبل، على أن تبدأ مرحلة الطعون بعد غلق الباب مباشرة.

ويٌعد مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد الحالى، بينما مرزوق محمد نائب الرئيس ، ويتنافس كل منهما على منصب رئيس الاتحاد فى الانتخابات المقبلة .

ومن جانبه كشف مرزوق، أنه يملك برنامجا طموحا ينوي تطبيقه، ويتضمن عدد من المحاور الهامة، منها تنمية الموارد المالية للاتحاد وتوسيع قاعدة المشاركة والنهوض بالمستوى الفني للمنتخبات من ضمن أولوياته، وأن الباب سيكون مفتوحا أمام الجميع للعمل من أجل مصلحة الجودو المصري ، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة المشاركة لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالأندية أعضاء الجمعية العمومية، وتقديم يد العون والحلول لهم من أجل دفعهم نحو الاهتمام باللاعبين، والعمل على اكتشاف العناصر المميزة.

ومن جانبه قال مطيع فخر الدين أن برنامجه الانتخابى معلوم للجميع منذ تولى رئاسة الاتحاد فى الدورة السابقة ، وعلى رأسها عودة الجودو للمنصات الدولية ، و كذلك الاهتمام بالنشء لتكوين صف ثانى للمنتخب السنوات المقبلة ، بالاضافة إلى حل أى مشاكل أو عقبات فى طريق الهيئات اعضاء الجمعية العمومية .