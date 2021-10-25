شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على الطلائع فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين البنك الأهلى وطلائع الجيش بتقدم الأول بهدف أحرزه موسى دياوارا في الدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد بتروسبورت في افتتاحية مسابقة الدورى للموسم الجديد .

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين ، ونجح لاعبو البنك الأهلى من أول هجمة منظمة من إحراز الهدف الأول ، وحاول بعدها طلائع الجيش تنظيم الصفوف واستطاعوا شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمود الزنفلى حارس مرمى البنك الأهلى الذى نجح في الزود عن مرماه ببسالة.

في المقابل حاول لاعبو البنك الإعتماد على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحرز فادى فريد الهدف الثانى لولا ارتدت الكرة من القائم الأيسر للحارس محمد بسام حارس الطلائع.