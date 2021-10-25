7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 25 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تقرير طبي يحدد مصير وليد سليمان من مران الأهلي بعد "إصابة المخ"، وكارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من "بتروسبورت" خلال مواجهة إنبى.

تقرير طبي يحدد مصير وليد سليمان من مران الأهلي بعد "إصابة المخ"

يتسلّم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تقريرا طبيا من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عن حالة وليد سليمان لاعب الفريق وموقفه من الإصابة التى تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر مؤخراً.

كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من "بتروسبورت" خلال مواجهة إنبى

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبى فريقه من ملعب بتروسبورت الذى سيستضيف مواجهتهم أمام إنبى المقرر لها غدًا الثلاثاء في انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، حيث شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الاعتماد بشكل كلى على التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب والتي قد تتسبب في حدوث العديد من التمريرات الخاطئة.

منعا للعنصرية والتدخين واقتحام الملعب.. تعرف على لائحة عقوبات الدورى الجديد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، لائحة عقوبات جديدة قبل انطلاق الدورى الجديد، لفرض الالتزام والإنضباط داخل المباريات خاصة بعد قرار عودة الجماهير للملاعب.

محمد صلاح أبو جريشة يقرر فرض حظر إعلامى على نجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى

قرر محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى فرض حظر إعلامى على اللاعبين قبل مواجهة الأهلى لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الدراويش قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أملا فى حصد الثلاث نقاط لإكتساب دفعة معنوية هائلة مع إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

التذكرة بـ 100 جنيه.. خطوات الحصول على تذاكر حضور مباريات الدورى المصرى

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، وجاء السعر موحدا بـ 100 جنيها للجميع، وتم إسناد مهمة تنظيم دخول الجماهير لشركة تذكرتي.

محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى وناجى لمواجهة الزمالك وإنبى

استقر الرأي داخل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على اختيار محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى في الجولة الأولى لمسابقة الدورى المقرر إقامتها بعد غدا الأربعاء باستاد برج العرب.

تقرير طبى يحذر من مشاركة محمد الشناوي مع الأهلي في مباراة الزمالك

حذر الجهاز الطبي للنادي الأهلي من مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مباراة الزمالك المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري لعدم اكتمال شفاءه بشكل تام ، حيث مازال يحتاح الشناوي فترة لا تقل عن 20 يوماً حتى يكون جاهزاً بشكل سليم للمشاركة في التدريبات الجماعية ، ورغم أن حالة الشناوي في تحسّن مُستمر حيث يؤدي الفترة الحالية برنامج علاجي مكثف للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مؤخراً مع منتخب مصر إلا أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة رفض فكرة التسرّع والإستعانة بالشناوي في مباراة القمة ، ويرى الجهاز الطبي للأهلي أن حارس الفريق يحتاج للتعافي جيداً من إصابته في العضلة الخلفية لأن اي تسرّع في العودة سيكون له أثار سلبية وقد يتسبب في إنتكاسة طبية خاصة وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافي بشكل سليم ودون ايه تسرّع في العودة للملاعب.