شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاون مصري الاتحاد السعودى ينظم أول بطولة للجمباز الفني أنسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الإتحاد السعودي للجمباز برئاسة عبدالاله ابوالريش بالتعاون مع الاتحاد المصري برئاسة إيهاب أمين ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين فى إقامة أول بطولة جمباز فني انسات فى المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدرج الاتحاد السعودي الجمباز الفني أنسات ضمن فروعه ويتم تنظيم بطولة خاصة لها.

وأرسل الاتحاد المصري مجموعة عمل من 6 أفراد بقيادة لمياء على عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة وعلا على عبد الحليم الحكم الدولي وسعاد أحمد الحكم الدولي وأميرة شرف وسلمي السعيد ورودينا طارق دياب للمشاركة مع الاتحاد السعودي فى تنظيم الحدث الرياضي لأول مرة ، وحققت البطولة نجاح كبير على جميع المستويات سواء التنظيمي او الفني آو التحكيمي آو الإداري.

يأتي هذا فى إطار التعاون المثمر بين الاتحاد المصري والاتحاد السعودي ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين لإقامة اول بطولة جمباز فني أنسات فى المملكة العربية السعودية ، وأرسل الاتحاد السعودي الذي يضم عبدالاله ابوالريش رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي راكان الفهيد ومديرة الرياضة النسائية مها الغنيم والمدير الفني محمد بن جلول ورئيس اللجنة الفنية خالد العمري وباقي طاقم الاتحاد شكر خاص وتقدير إلى نظيرة المصري على المجهودات والتعاون بين الاتحادين لنجاح البطولة.

وتلقي الرياضة النسائية فى المملكة العربية السعودبة دعما كبيرا.

ووقع الاتحادين المصري والسعودي بروتوكول تعاون للاهتمام بالتدريب والتحكيم ونشر رياضة الجمباز فى المملكة عن طريق امداد المملكة بالمدربات والمدربين لعمل قاعدة للعبة وتنظيم دورات تدريبة خاصة للمدربين والمدربات بالمملكة.

كما نظم الاتحاد المصري للجمباز دورات تحكيمية لثقل وترقى الحكام داخل المملكة خلال الفترة الماضية، وقام الاتحاد السعودي بتكريم الحكام المصرين ومجموعة العمل المشاركين فى البطولة

وقال راكان الفهيد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز السعودي أن التعاون مع الاتحاد المصري توجه نسعي لتعزيزه في الفترة القادمة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكد الفهيد أن الهدف الرئيس لتفعيل مثل هذه الشراكات يركز وبشكل كامل على تحقيق الأهداف العليا للقطاع الرياضي بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تريك الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأشاد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي بالتعاون المثمر مع نظيره المصري فى تنظيم اول بطولة للجمباز الفني انسات وهو ما كان له مردود كبير على نجاح البطولة

يذكر أن راكان الفهيد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز قد شارك موخرا فى كونجرس الاتحاد الآسيوي للعبة في العاصمة الأوزبكية طشقند وقدم رؤية المملكة خلال الفترة المقبلة فى النهوض برياضة الجمباز.