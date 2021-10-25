شكرا لقرائتكم خبر عن موسى دياوارا يفتتح أهداف الدورى فى مرمى الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع موسى دياوارا مهاجم البنك الأهلى من افتتاح أهداف الدورى بإحرازه الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد بتروسبورت في افتتاحية مسابقة الدورى للموسم الجديد.

ويراهن خلال جلال المدير الفني للبنك الأهلى، على تقديم موسم قوى بعد التعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادي رضوان).

في المقابل يدخل عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع الموسم الجديد منتشياً بعد تتويجه ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.