شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحدد 13 نوفمبر موعدا لانتخابات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولى اتحاد الكاراتيه يوم 13 نوفمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس جديد يقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية الجديدة.

ويتنافس على الرئاسة الثنائي محمد الدهراوى الرئيس الحالى للاتحاد ومحمد المصيلحى عضو مجلس الإدارة السابق، وهل كل منهما السباق بقائمته التى اختارها.

وينتظر مسئولى الاتحاد الانتهاء من دراسة أوراق المرشحين للاعلان عن قائمة المستوفين أوراقهم فى مختلف المقاعد بالجمعية العمومية .

وكانت الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية قد اعتمدت تصنيف الهيئات الخاصة بعمومية الكاراتيه والتى وصلت إلى 42 هيئة .

وشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى تقام فى قبرص ، و يتصدر المنتخب ترتيب الدول المشاركة فى البطولة .