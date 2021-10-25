شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أرقام الإيجيبشن ليج مع ضربة بداية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن عودة المتعة والإثارة المرتقبة في الدورى المصرى موسم 2021/2022 في النسخة 63 من عمر مسابقة الإيجيبشن ليج، والمقرر انطلاقه اليوم الاثنين، وذلك بعدما أنهت جميع الفرق تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة في نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أبرز الأرقام فى الدوري المصري..

س: كم فريقا يشارك بالدوري؟

ج: يعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال إفريقيا فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الافريقية

س: ماهى الفرق الاكثر تتويجا بالدوري؟

ج: يتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر إحرازا للبطولة، برصيد 41 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذي فاز باللقب 13 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

س: من هو صاحب أول هدف فى تاريخ الدوري؟

ج: أول هدف رسمى بالدورى الممتاز سجلة محمد أمين، مهاجم نادى الزمالك، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى.

س: من هو أول وأخر بطل للدوري؟

ج: الأهلى أول من توج بالدوري والزمالك بطل النسخة الأخيرة للمسابقة.

س: من هو صاحب أسرع هدف فى مسابقة الدوري؟

ج: أسرع هدف مسجل فى تاريخ الدوري أحرزه أيمن يونس، صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد مرور 13 ثانية من بداية اللقاء أمام السويس فى 1990.

س: ماهى مباريات اليوم فى ضربة بداية الدوري؟

ج: تفتتح اليوم الاثنين منافسات النسخة 63 من بطولة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات تجمع البنك الاهلى مع طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت وسموحة مع الاتحاد السكندرى على ستاد الإسكندرية وأخيراً فيوتشر مع فاركو على ستاد الاهلى والسلام.

س: متى يلعب الأهلى والزمالك؟

ج: يخوض الزمالك مباراته الاولى فى الدوري أمام انبى غداً الثلاثاء بينما يواجه الاهلى نظيره الاسماعيلى مساء الاربعاء بالجولة الاولى للمسابقة ، ويتلقى قطبى الكرة المصرية وجهاً لوجه فى الجولة الثالثة للمسابقة.

س: ما هو سعر تذكرة دخول المباريات فى الدوري الجديد؟

ج: أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، وجاء السعر موحدا بـ 100 جنيها للجميع، وتم إسناد مهمة تنظيم دخول الجماهير لشركة تذكرتي.