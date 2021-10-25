شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الجاهزية وراء استبعاد أيمن حفنى من قائمة الزمالك لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق من قائمة أول مباراة فى الدورى الجديد موسم 2021 / 2022 والتى ستقام فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.

وجاء استبعاد أيمن حفنى من قائمة المباراة بسبب عدم جاهزية اللاعب من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة فى اللقاء، الأمر الذى دفع كارتيرون لاستبعاده مع تحديد برنامج تريب خاص يقوم حفنى بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وضم كارتيرون لقائمة المباراة كلاً من حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

كما يواصل الإفوارى رزاق سيسيه برنامجه التأهيلى بخوض بعض التمرينات فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يعانى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى صابونة الركبة، وأدت لإبتعاده عن الملاعب.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك على متابعة حالة رزاق سيسيه، وتحديد البرنامج التأهيلى الذى يخضع له فى الوقت الحالى لحين تحسن حالته والسماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.

واقترب اللاعب الإيفوارى من الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية، خاصة وإن حالته تتحسن بشكل ملحوظ، إلا إن طبيب الفريق يرغب فى الإطمئنان على سلامة اللاعب بشكل كامل قبل الموافقة على انتظامه فى التدريبات.