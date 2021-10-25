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الاتحاد السكندري يتأهب للموسم الجديد بـ 12 صفقة وطموحات العميد

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القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الاتحاد السكندري الموسم الجديد بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية تضع زعيم الثغر في مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية، باعتباره واحد من أعرق وأول الأندية بالإسكندرية التى سارعت إلى تأييد فكرة تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم 1920، من أجل تمصير الكرة، وهو أيضا أول نادٍ فى تاريخ الكرة المصرية وربما العالمية يقوم حارسه الأشهر الراحل المهندس حسن عرابى فى الجيل الذهبى للنادى بصد 5 ضربات جزاء فى مباراة الإسماعيلى الشهيرة فى الدور قبل النهائى لكأس مصر عام 73، لكل الأسباب أصبح نادى الاتحاد السكندرى هو "سيد البلد".

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12 صفقة مثيرة 

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية، هي: المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى. 

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رهان على الخبرات 

يراهن الاتحاد على خبرات لاعبيه في الدوري حيث نجح في ضم صفقتين من العيار الثقيل متجاهلا ادعاءات العمر لهما وهما المهاجم المخضرم أحمد علي الذي اقترب من دخول نادي المائة هدف في الدوري وهو في عمر 35 عاما، وكذلك محمد عبد المنصف صاحب الـ54 عاما والذى يقترب من كونه أكثر اللاعبين في العالم مشاركة في مواسم متتالية في المسابقة المحلية برصيد 26 موسما.

وجاء اللاعبان ضمن قائمة تضم 20 لاعبا للمباراة الأولى اليوم أمام سموحة والتي ضمت كلا من: "محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى، داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، صبري رحيل، سعيدو سيمبوريه، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، عبدالغني محمد، ساليفو مورو، كريم الديب، كريم ممدوح، أحمد راشد، أحمد عادل ميسي، مابولولو، أحمد على".

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رهان مزدوج محلي وعربي

لا يكتفى الاتحاد بالمنافسة على الدورى وحجز مقعد متقدم فقط، إذ قرر مسئولو الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، لمخاطبة نظرائهم في اتحاد الكرة، للمطالبة بالمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل، حيث تمسك حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر بضرورة التواجد بالمسابقة للتنافس على لقبها، بعدما كان الفريق قريبا من هذا المجد قبل أربعة مواسم، حينما وصل الفريق إلى المربع الذهبي.

وسعى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلى تكوين فريق قوى وتوفير بدائل مميزة في جميع المراكز استعدادا للمنافسة على جبهتي الدوري والبطولة العربية، حيث وصل الفريق إلى ربع النهائي في آخر نسختين من البطولة، خاصة نسخة 2019 التي نجح فيها زعيم الثغر في اقصاء عملاقي الكرة العربية نادي الترجي من دور الـ32 والزمالك من دور الـ16، وهو ما يسعى الجهاز الفني للاتحاد لتجاوزه وصولا إلى مراحل متقدمة من المسابقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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