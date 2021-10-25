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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سومية عبد اللطيف حكم المصارعة الدولى: بحب الزعيم وعبلة كامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سومية عبد اللطيف لاعبة المصارعة ونجمة أفريقيا السابقة والحكم الدولى فى اللعبة، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
حكم المصارعة
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المحشى.
من نجمك المفضل؟
الزعيم عادل إمام
سومية عبد اللطيف
من مطربك المفضل؟
انغام إحساسها عالى فى الأغانى.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
كان نفسى أكون حكم مصارعة، وفعلا حققت حلمى الحمد لله وأصبحت حكم دولى فى اللعبة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟
بمشى ومش برد عليه.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
عبلة كامل محترمة جدا وتمثيلها راقى.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكيد.
بطلة المصارعة مع ابنها
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
أنا متزوجة من ضابط، وهو فى نفس الوقت رياضى، حيث إنه بطل كمال أجسام.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
أنا أصلا اعتزلت اللعب، لكن مازلت أعمل بالتحكيم وهو موافق وبيشجعنى حتى وصلت حكم دولى.