شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سومية عبد اللطيف حكم المصارعة الدولى: بحب الزعيم وعبلة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سومية عبد اللطيف لاعبة المصارعة ونجمة أفريقيا السابقة والحكم الدولى فى اللعبة، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



حكم المصارعة

القراءة.

المحشى.

الزعيم عادل إمام



سومية عبد اللطيف

انغام إحساسها عالى فى الأغانى.

كان نفسى أكون حكم مصارعة، وفعلا حققت حلمى الحمد لله وأصبحت حكم دولى فى اللعبة.

بمشى ومش برد عليه.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

عبلة كامل محترمة جدا وتمثيلها راقى.

الكاجوال أكيد.



بطلة المصارعة مع ابنها

أنا متزوجة من ضابط، وهو فى نفس الوقت رياضى، حيث إنه بطل كمال أجسام.

أنا أصلا اعتزلت اللعب، لكن مازلت أعمل بالتحكيم وهو موافق وبيشجعنى حتى وصلت حكم دولى.