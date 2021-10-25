كواليس غرفة الملابس.. عندما قال موسيمانى لشيكابالا: "مش هتعملها مرة ثالثة"

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس ألفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الآنتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن كواليس الحديث الذى دار مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى لفريق الأهلي، قبل انطلاق مباراة القمة 122، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المنقضى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال شيكابالا، إن موسيمانى كان يتحدث معه عن هدفه الذى سجله فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ثم سجل هدفا مثله وبنفس الطريقة فى مواجهة الدورى، وقال له موسيمانى: "مش هتعملها مرة ثالثة".

وأضاف الفهد الأسمر، أنه يُكن كل التقدير والاحترام لموسيمانى، خاصة أنه مدرب كفء، وسبق أن جمعتهم مباريات عديدة، لافتًا إلا أن العلاقة خارج الملعب مختلفة عن وقت المباراة.