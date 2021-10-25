شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء رابطة الأندية يحضرون مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أعضاء رابطة أندية الدوري برئاسة أحمد دياب ، حضور جميع مباريات الدوري الممتاز والتي تنطلق اليوم، من أجل متابعة جميع الأمور التنسيقية الخاصة بالمباريات ومعرفة الإيجابيات والسلبيات لكل مباراة.

وتم الاتفاق داخل رابطة الأندية المحترفة على حضور كل عضو لمباراة من المباريات التي تنطلق اليوم.

موعد مباراة فيوتشر وفاركو

تقام مباراة فيوتشر وفاركو في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة سنة أولى ممتاز بين الفريقين الصاعدان لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخهم.

وشدد على ماهر المدير الفني لفيوتشر، على لاعبيه ضرورة تقديم إنطباع مميز عن الفريق في أول مباراة يخوضها في الموسم، لاسيما بعد التعاقد مع مع 27 صفقة لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى في الدوري المصري، وأبرزها محمود جنش وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر ومصطفى البدرى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت والعربى بدر وكريم نيدفيد.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو، لاعبيه بتقديم موسم متميز وخطف النقاط الثلاث في الجولة الأولى متسلحاً بـ 21 صفقة أبرمها النادى استعداداً للموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الإثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.