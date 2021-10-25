محمد الشناوي يسابق الزمن للحاق بمعسكر الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون

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القاهرة - سامية سيد - يسابق محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي، الزمن للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية حتى يكون جاهزاً للتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة أنجولا والجابون.

ويواصل محمد الشناوي التأهيل على 3 فترات يوميا رغبة من الحارس الدولي في العودة للتدريبات والمباريات في أقرب وقت ممكن، خاصة معسكر المنتخب المقبل والذي يشهد مواجهتي أنجولا والجابون.

ويبدأ الشناوي الجرى الخفيف حول الملعب خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تحسنت حالته بشكل كبير بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة ليبيا مع منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

وتُمثل إصابة محمد الشنأوى، حارس مرمى النادى الأهلى، صدمة كبرى للجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيمانى لأنه أحد أهم أعمدة الفريق على الصعيد الفنى، كما أن دوره هام فى قيادة و"لم شمل" اللاعبين داخل الملعب وغرفة خلع الملابس.