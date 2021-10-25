فخر الدين بن يوسف يقود هجوم بيراميدز فى أول مواجهات الدورى أمام المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على الدفع بفخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق القادم حديثًا من صفوف الإسماعيلى، لقيادة هجوم الفريق السماوى فى مواجهة مصر المقاصة بأولى مواجهات مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى.

ويرى إيهاب جلال إن فخر الدين انسجم مع فريق بيراميدز واصبح قادرًا على المشاركة مع الفريق من أول مباراة رسمية فى الدورى بعدما خاض فترة الإعداد بشكل جيد.

ويرغب المدير الفنى لبيراميدز فى استغلال العناصر الجديدة التى تم التعاقد معها مؤخرًا لتدعيم صفوف فريقه لإعادة الاتزان الفنى لبيراميدز خاصة وإن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب خلال مواجهة عزام التنزانى بالكونفدرالية الأفريقية.

وبالنظر لفريق بيراميدز نجد إن إدارة النادى نجحت فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق ومنعت رحيل أى لاعب من اللاعبين الأساسيين رغم الإغراءات التى عرضت عليهم فى فترة الانتقالات، ومن بينهم نبيل عماد دونجا لاعب الوسط وأحمد أيمن منصور، وكذلك عبد الله السعيد الذى كان على مقربة من الانتقال للزمالك قبل العلم بأزمة إيقاف القيد.

ومع حفاظ إدارة بيراميدز على قوام الفريق الأساسى، قامت بالاستعانة بجهاز فنى جديد على أعلى مستوى بقيادة المخضرم إيهاب جلال، الذى من المنتظر أن يعيد الاتزان الفنى لكتيبة نجوم بيراميدز فى الموسم الجديد، ويقود الفريق لمنصات التتويج، فى ظل توفير كافة مقومات النجاح.

وفى نفس التوقيت أبرم نادى بيراميدز بعض الصفقات السوبر من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق المنافسة، حيث تعاقد مع المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف بعد إنتهاء تعاقده مع الإسماعيلى، والدولى المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط، مع ضم حسين السيد "مارسيلو" وهشام محمد، وعبد الله مجدى، وشراء محمود صابر من نادى النجوم، مع عودة ناصر منسى بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.