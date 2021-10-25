شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك وطبيب الفريق يطمئن على تحسن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الإفوارى رزاق سيسيه مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، العائد من الإعارة من نادى الاتحاد السكندرى، برنامجه التأهيلى بخوض بعض التمرينات فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يعانى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى صابونة الركبة، وأدت لإبتعاده عن الملاعب.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك على متابعة حالة رزاق سيسيه، وتحديد البرنامج التأهيلى الذى يخضع له فى الوقت الحالى لحين تحسن حالته والسماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأقترب اللاعب الإيفوارى من الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية، خاصة وإن حالته تتحسن بشكل ملحوظ، إلا إن طبيب الفريق يرغب فى الإطمئنان على سلامة اللاعب بشكل كامل قبل الموافقة على انتظامه فى التدريبات.

فى السياق ذاته، فضل مسئولو نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد تعاقد الإفوارى رزاق سيسيه لحين التأكد من سلامته التامة بعد الإصابة.

ويرغب مسئولى الزمالك التأكد من سلامة رزاق سيسيه بشكل تام من إصابة الركبة وعدم وجود مضاعفات قد تؤثر على أداء اللاعب فى الفترة المقبلة، قبل حسم موقفه من التجديد للفريق الأبيض.

وكان رزاق سيسيه أبدى موافقته على تجديد تعاقده مع الزمالك، خاسة وإن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأى فريق فى انتقالات شهر يناير المقبل.