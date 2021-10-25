شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن تألق محمد صلاح: البرق يصعق مان يونايتد.. استمر يا مو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على تألق النجم المصرى محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالدوري الانجليزي وانتهى بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

وكتب الفيلسوف عبر حسابه الشخصى على تويتر:" البرق يصعق مانشستر يونايتد ب هاتريك تاريخي ...صلاح يصنع حضاره كروية لـ مصر في العالم ...ربنا يحفظك لينا مصدر السعاده و الفخر ..مبروووووك و استمر يا موووووووو ".



أيمن يونس

وقاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباراة التى شهدت تألق محمد صلاح الذى سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.