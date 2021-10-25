كواليس غرفة الملابس.. كارتيرون يحيل ناصر ماهر لدكة الأهلي بسبب جملة "حظ موفق"

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف ناصر ماهر، لاعب الأهلي السابق وفيوتشر الحالي، عن أسباب استبعاده من تشكيل المارد الأحمر فترة طويلة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق للأهلي قائلاً، "خروجى من حسابات كارتيرون كان بسبب مباراة خماسية شارك فيها وتعرضت للعقوبات بعدها من قبل الجهاز الفني".

وأضاف ناصر ماهر فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "بعدما شاركت فى مباراة خماسية مع أصدقاء لى خارج النادى تعرضت للعقوبة بخصم مادى، ثم استبعدت من المباراة التالية، وعندما تقابلت مع كارتيرون لم يتحدث معى واكتفى بـ"شد أذنى" ثم قلت له "حظ موفق فى المباراة المقبلة"، بعدها وجدت نفسى خارج حسابات المدرب الفرنسى .

وتابع ناصر ماهر، "تحدثت بعدها مع محمد يوسف مدير الكرة للفريق وقتها عن سبب استبعادى، فقال لى إن كارتيرون شعر بغضب منك بسبب عبارة "حظ موفق" وظن أنها عبارة "تهكم" منك له فقرر استبعادك.