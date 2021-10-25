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فيوتشر يراهن على 27 صفقة جديدة في رحلة البحث عن المجد الكروي بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، رحلة البحث عن الأمجاد في مشوار بطولة الدوري العام للموسم الجديد 2021/2022، والتي تنطلق في الثامنة مساء حين يستضيف فيوتشر نظيره فاركو في ضربة البداية بالايجيبشن ليج.

وتعاقد فريق فيوتشر مع 27 صفقة في الموسم الجديد يراهن على تألقهم وهم:


حراس المرمى

- محمود جنش

- محمود حمدي

- محمد طارق

 

الدفاع 

- محمود شعبان 

- محمود رزق

- سعد سمير

- محمد عبد المنعم

- محمود مرعي

- طارق طه

- جوناثان نجويم 

 

خط الوسط

- غنام محمد 

- فارس طارق

- العربي بدر

- عمر سافيولا 

- أنيست ابال

- محمد رضا

- كريم نيدفيد 
الوسط المهاجم

- ناصر ماهر

- محمد فاروق

 

الجناح

- أيمن الصفاقسي 

- أشرف مجدي

- عمر كمال عبد الواحد

- أحمد رفعت

- مصطفى البدري

 

الهجوم

 

- مروان محسن

- أحمد عاطف

- تايلور

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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