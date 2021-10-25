شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يراهن على 27 صفقة جديدة في رحلة البحث عن المجد الكروي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، رحلة البحث عن الأمجاد في مشوار بطولة الدوري العام للموسم الجديد 2021/2022، والتي تنطلق في الثامنة مساء حين يستضيف فيوتشر نظيره فاركو في ضربة البداية بالايجيبشن ليج.
وتعاقد فريق فيوتشر مع 27 صفقة في الموسم الجديد يراهن على تألقهم وهم:
حراس المرمى
- محمود جنش
- محمود حمدي
- محمد طارق
الدفاع
- محمود شعبان
- محمود رزق
- سعد سمير
- محمد عبد المنعم
- محمود مرعي
- طارق طه
- جوناثان نجويم
خط الوسط
- غنام محمد
- فارس طارق
- العربي بدر
- عمر سافيولا
- أنيست ابال
- محمد رضا
- كريم نيدفيد
الوسط المهاجم
الوسط المهاجم
- ناصر ماهر
- محمد فاروق
الجناح
- أيمن الصفاقسي
- أشرف مجدي
- عمر كمال عبد الواحد
- أحمد رفعت
- مصطفى البدري
الهجوم
- مروان محسن
- أحمد عاطف
- تايلور