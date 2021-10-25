شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يراهن على 27 صفقة جديدة في رحلة البحث عن المجد الكروي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، رحلة البحث عن الأمجاد في مشوار بطولة الدوري العام للموسم الجديد 2021/2022، والتي تنطلق في الثامنة مساء حين يستضيف فيوتشر نظيره فاركو في ضربة البداية بالايجيبشن ليج.

وتعاقد فريق فيوتشر مع 27 صفقة في الموسم الجديد يراهن على تألقهم وهم:



حراس المرمى حراس المرمى - محمود جنش

- محمود حمدي

- محمد طارق

الدفاع - محمود شعبان

- محمود رزق

- سعد سمير

- محمد عبد المنعم

- محمود مرعي

- طارق طه

- جوناثان نجويم

خط الوسط - غنام محمد

- فارس طارق

- العربي بدر

- عمر سافيولا

- أنيست ابال

- محمد رضا



الوسط المهاجم - كريم نيدفيدالوسط المهاجم - ناصر ماهر

- محمد فاروق

الجناح - أيمن الصفاقسي

- أشرف مجدي

- عمر كمال عبد الواحد

- أحمد رفعت

- مصطفى البدري

الهجوم

- مروان محسن

- أحمد عاطف

- تايلور