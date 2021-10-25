شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدولة أول حكم في دوري الموسم الجديد.. ومعروف لفيوتشر وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود الحكم نادر قمر الدولة أول مباراة في الدوري الجديد للموسم 2021 – 2022 ، والتي تجمع فريقي البنك الأهلي أمام طلائع الجيش المقرر لها في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين حيث يرغب كل منهما في تدشين بداية مميزة مع بداية الموسم.

بينما يدير الحكم الدولي محمد معروف مباراة فيوتشر و فاركو ، ويدير عبد العزيز السيد مباراة سموحه و الاتحاد السكندري.

تقام مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين حيث يرغب كل منهما في تدشين بداية مميزة مع بداية الموسم.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في ديربى سكندري لن يخلو من الاثارة والمتعة لقوة الفريقين ورغبتهم في خطف النقاط الثلاث بالجولة الأولى للمسابقة.

موعد مباراة فيوتشر وفاركو

تقام مباراة فيوتشر وفاركو في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة سنة أولى ممتاز بين الفريقين الصاعدان لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخهم.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.