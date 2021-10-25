شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يؤجل النشاط المحلى بعد انتخابات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار تأجيل انطلاق مسابقات الموسم الجديد فى الوقت الحالى على أن يتحدد موعد البطولات والنشاط المحلى بعد إقامة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد.

وقال مسؤولى الاتحاد، إنه لن يتم إقامة أى بطولات من مسابقات النشاط المحلى إلا بعد عقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات، حيث تقرر إقامتها يوم 13 نوفمبر المقبل، حيث ترشح كل من، هانى علام وعصام نوار على الرئاسة، ومحمد محمود وعلاء الدين فتحى على نائب الرئيس، ومحمود السيد ومحمود عكاشة بمنصب السكرتير، وفى أمانة الصندوق نبيل حسنى الشوربجى.

وفى مقاعد العضوية جاءت قائمة المنطبق عليهم الشروط جمال عبد العظيم، السيد جمعة، محمد صلاح عبد العزيز، محمد عادل عبد السلام، إبراهيم عادل مصطفى، نادية عنتر، أشرف حافظ، محمد السبع، أحمد عمارة، محمد محمود عبد العزيز، وعبير عبد الوهاب.

ومن المقرر ان يقوم مجلس الإدارة الجديد وضع جدول المسابقات، ومن ثم انطلاق مسابقات الموسم المحلى.