شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يزيح الستار عن "الزى الثانى" للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادي الأهلي، عن زيه الثانى في موسم 2021/2022، ونشر الحساب الرسمي للفريق الأحمر على فيس بوك، صورة لحمدى فتحى ومحمد شريف وأكرم توفيق ورامى ربيعة ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر مستعرضين القميص الثانى للفريق قبل ضربة البداية في الدوري أمام الاسماعيلي وعلق: لنبدأ الموسم بالقميص الجديد.

وكشف النادي الأهلي، عن زيه الجديد في موسم 2021/2022، ونشر الحساب الرسمي للفريق الأحمر على فيس بوك، صورة لعلي معلول والسولية وأفشة مستعرضين القميص الجديد للفريق قبل ضربة البداية في الدوري أمام الاسماعيلي وعلق: لنبدأ الموسم بالقميص الجديد.

ويستفسر موسيماني من أبوعبلة عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة الكاملة التى أجراها وليد سليمان مؤخرا عقد عقب إصابته في "المخ" ودخوله إحدى المستشفيات.

ويطمأن موسيماني على حالة وليد سليمان "حاوي" الأهلي قبل مران غداً حيث سيتحدد موقف اللاعب من المشاركة في مران في ضوء هذا التقرير الطبي خاصة وأن إصابة اللاعب في مباراة الحرس الوطني كانت قوية.

وغادر وليد سليمان المستشفى صباح أمس، الأحد، بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الأول في مباراة الحرس الوطني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.