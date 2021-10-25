الامارات | مرتضى منصور يتسلم الصيغة التنفيذية لحكم عودته لرئاسة الزمالك.. والتنفيذ "وقتما يشاء"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتسلم الصيغة التنفيذية لحكم عودته لرئاسة الزمالك.. والتنفيذ "وقتما يشاء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر قضائي مصري، إن المستشار مرتضى منصور، تسلم الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بـ عودته إلى رئاسة نادي الزمالك المصري مرة أخرى، وإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لحين انتهاء مدته القانونية في 24 نوفمبر المقبل.

وقال المصدر، إن مرتضى منصور، له تنفيذ قرار عودته وقتما يشاء، حسب الحكم الصادر من المحكمة.

وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب لإدارة وتسيير أمور النادي حتى انتهاء مدته وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وصباح اليوم، تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهاني شكري عضو المجلس السابق، باستشكال على قرار عودة مرتضى منصور من جديد، لرئاسة الزمالك.

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