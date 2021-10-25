الامارات | لحظة اعتداء جمهور برشلونة على كومان بعد الهزيمة من مدريد.. والإدارة ترد بقوة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اعتداء جمهور برشلونة على كومان بعد الهزيمة من مدريد.. والإدارة ترد بقوة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى مشجعون لنادي برشلونة على السيارة التي كانت تقل الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكاتالوني أثناء خروجه من استاد "كامب نو" يجر أذيال الخسارة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1-2، في مباراة "الكلاسيكو" ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، الأحد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشجعين الغاضبين يهتفون ضد كومان ويطالبوه بتقديم الاستقالة من منصبه بسبب النتائج الهزيلة للفريق في الموسم الحالي.

من جهته، أعلن نادي برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" عن إدانة أعمال العنف والازدراء التي تعرض لها مدربه كومان أثناء مغادرة المعب، ويؤكد اتخاذ إجراءات أمنية وانضباطية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

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