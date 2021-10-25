الامارات | "الأهلي" المصري يزيح الستار عن قميصه الجديد والبديل

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي" المصري يزيح الستار عن قميصه الجديد والبديل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أزاح النادي الأهلي المصري الستار عن قميصه الجديد، الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يعد القميص الجديد من إنتاج شركة "أمبرو".

وتم تزيين القميص بـ النجمة العاشرة، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا العام المنصرم على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بالقميص الجديد في مباراة الإسماعيلي بافتتاح الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بالفوز عليه بنتيجة 7/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الاتحاد الإفريقي خلال الساعات الماضية قد أعلن عن التصنيف الرسمي للأندية قبل إجراء قرعة دور المجموعات حيث جاء على النحو التالي:

المستوى الأول

الأهلي-الرجاء المغربي – الوداد البيضاوي المغربي -الترجي الرياضي التونسي.

المستوى الثاني

الزمالك -النجم الساحلي التونسي -صن داونز الجنوب إفريقي -حوريا كوناكري الغيني

المستوى الثالث

الهلال السوداني -وفاق سطيف الجزائري -بترو أتلتيكوالانجولي – شباب بلوزداد الجزائري.

المستوى الرابع

المريخ السوداني - ساجرادا اسبيرانسا الانجولي -وانينج جالاكسي البوتسواني – أمازولو الجنوب إفريقي.

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