الامارات | أحمد شوبير يكشف عن دوره في احتراف محمد صلاح.. الفرعون المصري سينهي مسيرته في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف عن دوره في احتراف محمد صلاح.. الفرعون المصري سينهي مسيرته في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن دور قام به ساعد في احتراف النجم المصري محمد صلاح، إلى فريق بازل السويسري في بداية مشوراه الاحترافي.

وقال شوبير، في تصريحات للقناة الأولى المصرية: «تدخلت لاحتراف محمد صلاح إلى سويسرا، بعد أن تواصل صلاح معي للتوسط لإدارة المقاولون لتخفيض طلباتها لرحيله إلى بازل السويسري».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «تحدثت مع رئيس نادي المقاولون السابق إبراهيم محلب، وكان تعامله مع احتراف صلاح رائعا للغاية».

من جانبه اشاد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، بالمستوى المتميز الذي يقدمه نجم الريدز وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، مشيراً إلى أن الفرعون المصري يعد أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وسجل محمد صلاح هاتريك قاد به ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة، أثنى كلوب على محمد صلاح، مؤكدا أنه يعمل دائما على تسجيل الأهداف.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "في الهدف الخامس، محمد صلاح كان هناك من أجل تسجيل الهدف، وهو يتعامل مع حالة الضوضاء التي يصنعها الجميع حوله".

وبخصوص تصريحات صلاح الأخيرة التي أكد فيها رغبته في البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته، قال كلوب إنه يعلم أن هذه هي رغبة محمد صلاح منذ البداية.

وأوضح: "هو يستمتع بكرة القدم، وقد يستمر هذا طويلا جدا، كنت أعلم أنه يريد البقاء في ليفربول، أنا أعلم الموقف تماما".

وتألق صلاح أمام مانشستر يونايتد وتفوق على "الدون" كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى راتبا اسبوعيا يبلغ 550 ألف جنيه إستراليني، فيما يتقاضى محمد صلاح 225 ألف جنيه إسترليني، وتشير العديد من التقارير إلى وجود خلاف بين محمد صلاح وإدارة ليفربول حول تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبة النجم المصري في الحصول على راتب أسبوعي قيمته 400 ألف جنيه إسترليني كشرط أساسي للموافقة على تجديد العقد.

وتمكن الفرعون المصري من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، على "أولدترافورد"، وبات محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يُسجل "هاتريك" خارج ملعبه في مرمى مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد منذ الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد في أبريل 2003 في دوري أبطال أوروبا، كما أن صلاح رفع رصيده إلى ستة أهداف في الأولد ترافورد، وهو اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي أيضا الذي سجل في ثلاث مباريات متتالية على ملعب الأولد ترافورد.

وبات المهاجم المصري محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد ان كان يتقاسم صدارة قائمة الإفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما، قبل ان يصل صلاح إلى 107 أهداف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.

كما مدد صلاح (29 عاما)، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول، وهو رقم قياسي جدد للنجم المصري.

ويتربع صلاح منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف سجلهم في تسع مباريات، ويأتي خلفه مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي بسبعة أهداف.

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