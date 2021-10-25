الأهلي المصري يدشن قميص الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أزاح النادي الأهلي المصري النقاب عن زيه الرسمي للموسم الكروي الجديد 2021-2022، عبر الكشف عن قميصيه الأساسي والبديل.



وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الزمالك.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن قميصيه الأساسي والبديل للموسم الجديد، واللذين جاءا باللونين الأحمر التقليدي للزي الأساسي، والأسود للزي البديل.

وتشابه الأهلي في قميصيه مع فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، الذي اختار ارتداء اللون الأحمر كأساسي والأسود كزي بديل هذا الموسم.

وبدأ الأهلي تعاونه مع شركة "أمبرو" الإنجليزية الشهيرة لرعاية الملابس في يناير/ كانون الثاني 2019.

وظهر نجوم الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" والهداف محمد شريف ومحمد هاني والتونسي علي معلول وأكرم توفيق وغيرهم مرتدين القمصان الجديدة للفريق.

يذكر أن الأهلي سيستهل مشواره في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى بملعب برج العرب في الإسكندرية.