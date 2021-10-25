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الأهلي يكشف عن قميصه الرسمي استعداداً للموسم الجديد

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الشارقة - اميمة ياسر -    

كشف النادي الأهلي، عن قميص فريقه الأول لكرة القدم لموسم 2021/2022.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع "تويتر"، صوراً للقميص الأول والثاني، إذ ظهر كل من علي معلول وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج بالقميص الجديد مستعرضين الزي الجديد للفريق.

وعلّق حساب النادي الأهلي على الصور قائلاً: "لنبدأ الموسم بالقميص الجديد".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءاً، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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