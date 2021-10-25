صورة.. الأهلي يكشف قميص الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

كشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي، قميص الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2021/2022.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثلاثي علي معلول، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية بالقميص الجديد للفريق.

وكتب حساب النادي: "لنبدأ الموسم الجديد بالقميص الجديد".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لانطلاق الموسم الجديد لدوري WE المصري المقرر له اليوم الاثنين، بينما يخوض الفريق الأحمر أول مبارياته أمام الإسماعيلي يوم الاربعاء المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب.