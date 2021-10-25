نادي الوحدة الإماراتي ينهي ولاية تين كات الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء مشواره مع مدربه الهولندي هينك تين كات، موجها له الشكر على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.



وكان الوحدة عاد في مارس/ آذار الماضي للتعاون مع تين كات في ولاية ثانية، بعقد كان من المقرر أن يمتد حتى يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يتم فسخه.

وأعلن النادي الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، انفصاله عن المدرب الهولندي صاحب الـ66 عاما، حيث : ""الوحدة ينهي التعاقد مع المدير الفني هينك تن كات بالتراضي".

وسبق للمدرب تين كات، الذي كان مساعدا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، قيادة الوحدة في موسم 2018-2019 كما عمل مدربا للجزيرة.

وكان الوحدة ودع مؤخرا دوري أبطال آسيا من ربع النهائي بعد تلقيه هزيمة كبيرة أمام النصر السعودي بنتيجة 1-5.

ويحتل "أصحاب السعادة" حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر بعد مرور 7 جولات من المسابقة