وصل الأمر إلى أنه كان لا يرى بها .. شوبير: محمود الخطيب لا يزال في المستشفى بسبب معاناته من مشكلة في العين اليمنى

الشارقة - اميمة ياسر - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أكد استمرار وجود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في المستشفى حتى الآن، بسبب معاناته من مشكلة في العين اليمنى، ووصل الأمر إلى أنه كان لا يرى بها.

وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «البعض يتصور أن الخطيب خرج من المستشفى بعد أن توجه بنفسه لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي، على مقعد الرئاسة، ولكنه عاد للمستشفى من جديد».

وأوضح حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق: «تم التواصل مع الطبيب الفرنسي المتابع لحالة محمود الخطيب، ونصحه بالحقن، حتى يعالج مشكلة عدم الرؤية في العين اليمنى، ومن المنتظر أن يحصل الخطيب على راحة لمدة أسبوع بعد خروجه من المستشفى».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: «من المنتظر خروج محمود الخطيب من المستشفى اليوم، ولن يظهر في النادي الأهلي وسيلتزم بالتعليمات بالحصول على راحة لمدة أسبوع».

ونوه أحمد شوبير إلى أنه «رغم أن الطبيب الفرنسي طالب بسفر محمود الخطيب، لمتابعة حالته، إلا أنه من المتوقع عدم سفره إلا بعد انتهاء انتخابات النادي الأهلي المحدد لها الخامس والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل».