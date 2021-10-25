شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الكرة الموحدة للدوري الجديد قبل انطلاقة الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب، أنه سيتم لعب مباريات الدوري للموسم الجديد بالكرة الموحدة وتم توزيع الكرات من قبل اتحاد الكرة على الأندية.

الكرة الموحدة فى الدوري الجديد

10 كاميرات لنقل المباريات

أكدت رابطة الأندية أن كل مباريات الدوري المصري سيتم نقلها بخاصية الـHD، حيث يتمكن المصريين من مشاهدة الدوري بجودة عالية، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة ومجموعة قنوات "أون تايم سبورت"، وقال أحمد دياب رئيس الرابطة: هنعمل الصح لصالح الجميع".

كما أعلنت رابطة الأندية أنه سيتم اذاعة كل مباراة بـ10 كاميرات فى كل ملعب، حتى يستطيع الحكام اتخاذ القرارات الصحيحة من خلال تقنية الفيديو، بعدما اشتكى الحكام فى الموسم الماضى من قلة الكاميرات فى المباراة الواحدة.

درع جديد

وأعلنت رابطة الأندية عن التجهيز لتصميم درع جديد لبطل الدورى، على أن يتم الاحتفاظ بالدرع القديم فى متحف سيتم انشائه للكرة المصرية.

تذكرتي وعودة الجماهير

أخيراً تم الموافقة على عودة الجماهير لتزين مدرجات الملاعب المصرية، وأعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.

ووضعت شركة تذكرتي سعرا موحدا لتذاكر الموسم الجديد، وهو 100 جنيها لجميع التذاكر في كل المباريات، نافية ما تردد عن وجود فئات في الأسعار وكذلك الارقام المبالغ فيها التي تم تداولها منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت اشترطات حضور الجماهير على النحو التالي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- تم حذف من كان عمره اقل من 16 عاما في عامي 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.