شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول بـ"تاج الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، عن فخرها بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح نجم الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ليقود فريقه للفوز بخماسية نظيفة.

ونشرت نور الشربيني صورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام لنجم الفراعنة وعلقت بوضع تاج الملك في إشارة لصلاح.



نور الشربيني

وقاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباراة التى شهدت تألق محمد صلاح الذى سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.