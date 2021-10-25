شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي يحدد مصير وليد سليمان من مران الأهلي بعد "إصابة المخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تقريرا طبيا من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عن حالة وليد سليمان لاعب الفريق وموقفه من الإصابة التى تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر مؤخراً.

ويستفسر موسيماني من أبوعبلة عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة الكاملة التى أجراها وليد سليمان مؤخرا عقد عقب إصابته في "المخ" ودخوله إحدى المستشفيات.

ويطمأن موسيماني على حالة وليد سليمان "حاوي" الأهلي قبل مران غداً حيث سيتحدد موقف اللاعب من المشاركة في مران في ضوء هذا التقرير الطبي خاصة وأن إصابة اللاعب في مباراة الحرس الوطني كانت قوية.

وغادر وليد سليمان المستشفى صباح أمس، الأحد، بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الأول في مباراة الحرس الوطني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.

وأوضح أبو عبلة أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح أمس بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها الأول، على أن يخضع لاختبار طبي آخر قبل مران الغد يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء السبت على ملعب الأهلي السلام وانتهى بفوز الأهلي 6ـ1 ليتأهل لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأثنين، على أن يدخل غداً معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الإولى لبطولة الدوري المصري.