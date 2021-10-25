شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وإنبى قبل صدام ضربة البداية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك وإنبى لخوض مواجهة جديدة في مسابقة الدورى 2021 / 2022 حيث يتقابل الفريقين غدًا الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، وتحمل مواجهات الفريقين قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم.

ويستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى، وعلى مدار التاريخ تقابل الزمالك وإنبى فى 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز خلالهم فى 20 مباراة، وتعادل فى 10 مواجهات، فيما فاز إنبى فى 6 لقاءات، وأحرز لاعبو الزمالك 50 هدفًا فيما استقبلت شباكه 39 هدف.

وفى مسابقة الدورى تحديدًا إلتقيا الفريقان فى 33 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 18 لقاء، وتعادل فى 10 مواجهات وفاز إنبى فى 5، وسجل الزمالك 35 هدف، فيما استقبلت شباكه 25.

ويعد أكبر فوز للزمالك على إنبى جاء بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما فى الدور الأول من موسم 2018 / 2019 وسجل الأهداف حينها محمود علاء، وصلاح سليمان بالخطأ في مرماه، وإبراهيم حسن وكابونجو كاسونجو، وجا هدف إنبي عن طريق محمد زكريا شيكا.

ويأتى تاريخ مواجهات الزمالك وإنبى فى كأس مصر بـ 3 مواجهات حقق الأبيض الفوز فى مباراتين وخسر لقاء وحيد، وسجل 5 أهداف فى شباك الفريق البترولى وتلقت شباكه 4 أهداف.