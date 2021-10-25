شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مبارتى سوبر السلة رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، إجراء تعديل على مواعيد مباراتي كأس السوبر المصري رجال وسيدات، والمقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر على مستوى الرجال و السيدات .

ويقام كأس السوبر المحلي للرجال بين نادي الزمالك بصفته بطلًا للدوري وبين نادي الاتحاد السكندري بصفته بطلًا للكأس، فيما يقام كأس السوبر المحلي للسيدات بين نادي سبورتنج بصفته بطلًا للدوري وبين النادي الأهلي بصفته بطلًا للكأس.

وأخطرت لجنة المسابقات الأندية بتعديل مواعيد المباريات التي ستقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، حيث تقرر انطلاق مباراة السوبر للسيدات في الخامسة مساءً بدلًا من الرابعة، بينما تقرر انطلاق مباراة السوبر رجال في الثامنة مساءً بدلًا من السادسة.

وشدد خطاب لجنة المسابقات للأندية الأربعة بأن المباراة تقام بدون حضور جماهيري على أنه سيتم السماح لدخول رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل نادي مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.