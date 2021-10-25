شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير و10 كاميرات لنقل المباريات.. 7 أمور جديدة قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لا تذهب بعيداً هذا المساء فأنت على موعد مع المتعة والإثارة الكروية"، حيث تعود عجلة الدوري المصري إلى الدوران في نسخته الجديدة رقم 63، والتي تحمل الكثير من الأمور الجديدة ليس على المستطيل الأخضر فقط والمنافسة الكروية، وإنما في كل شئ بداية من عودة الجماهير وصولاً إلى جودة نقل المباريات عبر شاشات التلفزيون.

ففي موسم استثنائي ظهرت الكثير من الأمور الجديدة قبل صافرة البداية، لتعلن أن المسابقة المحلية على موعد مع التطور لتواكب الدوريات العالمية والمسابقات الكبرى من حولنا وهو ما كانت تحلم به الجماهير المصرية.

رابطة الأندية

قبل أسابيع قليلة تأسست رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، بعد حلم طال انتظاره من الأندية، لتصبح مسؤولة عن إدارة شئون المسابقة وتعمل على تسويقها بالنحو الذي يليق بواحدة من أعرق المسابقات في القارة السمراء، وعليها تعول الأندية كثيراً في تحقيق تنظيم مميز للبطولة وتوفير وسائل دعم مادية خاصة للأندية الجماهيرية التي باتت تعاني بشكل محلوظ من نقص الموارد.

10 كاميرات لنقل المباريات

أكدت رابطة الأندية أن كل مباريات الدوري المصري سيتم نقلها بخاصية الـHD، حيث يتمكن المصريين من مشاهدة الدوري بجودة عالية، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة ومجموعة قنوات "أون تايم سبورت"، وقال أحمد دياب رئيس الرابطة: هنعمل الصح لصالح الجميع".

كما أعلنت رابطة الأندية أنه سيتم اذاعة كل مباراة بـ10 كاميرات فى كل ملعب، حتى يستطيع الحكام اتخاذ القرارات الصحيحة من خلال تقنية الفيديو، بعدما اشتكى الحكام فى الموسم الماضى من قلة الكاميرات فى المباراة الواحدة.

درع جديد

وأعلنت رابطة الأندية عن التجهيز لتصميم درع جديد لبطل الدورى، على أن يتم الاحتفاظ بالدرع القديم فى متحف سيتم انشائه للكرة المصرية.

تذكرتي وعودة الجماهير

أخيراً تم الموافقة على عودة الجماهير لتزين مدرجات الملاعب المصرية، وأعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.

ووضعت شركة تذكرتي سعرا موحدا لتذاكر الموسم الجديد، وهو 100 جنيها لجميع التذاكر في كل المباريات، نافية ما تردد عن وجود فئات في الأسعار وكذلك الارقام المبالغ فيها التي تم تداولها منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت اشترطات حضور الجماهير على النحو التالي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- تم حذف من كان عمره اقل من 16 عاما في عامي 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.

عقوبة التدخين والعنصرية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، لائحة عقوبات جديدة قبل انطلاق الدورى الجديد، لفرض الالتزام والإنضباط داخل المباريات خاصة بعد قرار عودة الجماهير للملاعب.

وننشر أبرز العقوبات التى تضمنتها اللائحة الجديدة قبل انطلاق الدورى الجديد:

- التدخين داخل الملعب (20000 جنيه غرامة).

- استخدام إشارات أو شعارات أو حركات "سياسية – دينية – عنصرية" (إيقاف 5 مباريات + 50000 جنيه غرامة).