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ليفربول يطلق لقباً جديداً على محمد صلاح بعد ثلاثيته الرائعة

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

دخل النجم المصري محمد صلاح، التاريخ بعدما سجل ثلاثية قاد بها فريقه ليفربول للفوز على غريمه مانشستر يونايتد 5-0، لحساب الجولة التاسعة من الممتاز.

 

وانفرد صلاح بفضل تلك الثلاثية، بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 107 أهداف، متقدما على أسطورة ، المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104 أهداف).

 

وتفاعل حساب نادي ليفربول على "تويتر" مع الإنجاز التاريخي الجديد لصلاح، حيث وصف اللاعب المصري بـ"الإمبراطور".

 

وأضاف الحساب: "الأرقام القياسية وجدت لتحطم بأقدامه.. رحبوا معنا بإمبراطور وملك اللعبة محمد صلاح، هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

 

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.

 

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد البرتغالي (أبريل 2018)، والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

 

وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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