ليفربول يطلق لقباً جديداً على محمد صلاح بعد ثلاثيته الرائعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دخل النجم المصري محمد صلاح، التاريخ بعدما سجل ثلاثية قاد بها فريقه ليفربول للفوز على غريمه مانشستر يونايتد 5-0، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانفرد صلاح بفضل تلك الثلاثية، بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 107 أهداف، متقدما على أسطورة تشيلسي، المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104 أهداف).

وتفاعل حساب نادي ليفربول على "تويتر" مع الإنجاز التاريخي الجديد لصلاح، حيث وصف اللاعب المصري بـ"الإمبراطور".

وأضاف الحساب: "الأرقام القياسية وجدت لتحطم بأقدامه.. رحبوا معنا بإمبراطور وملك اللعبة محمد صلاح، هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (أبريل 2018)، والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.